Siracusa, assunti 20 nuovi portalettere al centro di distribuzione di Poste italiane

Nuova linfa per il recapito in provincia di Siracusa grazie al piano assunzioni di Poste Italiane che anche quest’anno è entrato nel vivo con la firma di ulteriori contratti a tempo indeterminato. Per il territorio aretuseo si tratta in particolare di 20 nuovi inserimenti di risorse applicate alla sede aziendale di Santa Panagia. Immortalati in un clima di entusiasmo, in foto i primi assunti ad aver preso servizio.

Con il costante incremento degli acquisti online e la richiesta di un servizio di consegna capillare in particolare legato al mondo pacchi da parte delle aziende e-commerce, i neoassunti andranno a rafforzare la logistica sul territorio del capoluogo e in provincia, dai centri cittadini fino alle frazioni.

Il contributo delle nuove risorse stabilizzate, in servizio presso il centro di distribuzione cittadino di Poste Italiane, andrà a supporto del servizio di consegne svolto sul territorio siracusano da oltre cinquanta portalettere, parte di una squadra di circa cento addetti alla logistica.

Ed è nell’ottica del supporto al mercato e-commerce che nel Siracusano aumentano anche i punti di ritiro e di consegna per i cittadini grazie alla rete di Locker Italia. A oggi in provincia sono 24 gli “armadietti automatizzati” moderni e tecnologici e dal caratteristico colore blu operativi, parte di un piano di ulteriori attivazioni.

Per i portalettere in marcia sulle strade del Siracusano, la flotta aziendale è composta da oltre 130 veicoli in costante rinnovamento, due terzi dei quali a basse o zero emissioni. Dai mezzi a due e tre ruote fino agli spaziosi van, la flotta sempre più green di Poste Italiane vanta caratteristiche di sicurezza, sostenibilità e maggiore capienza consentendo così ai portalettere la consegna a destinazione di posta e di pacchi attesi dai sempre più numerosi acquirenti online.