Siracusa, atti intimidatori e racket: l’allarme di Bruno Piazzese tra memoria e attualità

Gli ultimi episodi intimidatori che hanno colpito alcune attività commerciali di Siracusa riaccendono l’attenzione su un fenomeno che, purtroppo, torna a preoccupare la città. Bombe carta, incendi e danneggiamenti che, seppur diversi per modalità, sembrano ricondurre a un filo comune: la pressione criminale sul tessuto economico locale.

Per analizzare quanto sta accadendo, SiracusaNews ha raccolto il punto di vista di Bruno Piazzese, imprenditore siracusano che il racket lo ha conosciuto sulla propria pelle. Una storia lunga e dolorosa, iniziata nell’estate del 2000, quando dopo l’apertura di un pub in Ortigia subì le prime minacce estorsive. La sua denuncia portò a degli arresti, ma anche a una lunga scia di ritorsioni: quattro attentati incendiari tra il 2002 e il 2004, il locale distrutto e ricostruito più volte, fino alla scelta obbligata di chiudere l’attività e la necessità di vivere ancora oggi sotto scorta.

“Questi episodi così ravvicinati – spiega Piazzese – devono farci preoccupare seriamente. Non vanno letti singolarmente, ma all’interno di un quadro più ampio. Due settimane fa è stata incendiata una barca turistica, prima ancora un’ape calesse. Sono segnali che si ripetono da anni e che dimostrano come le organizzazioni criminali non smettano mai di cercare di lucrare in tutti i settori commerciali”.

Il timore, per molti, è quello di un ritorno agli anni Novanta, un periodo buio per Ortigia e per la città, oggi profondamente trasformata dal punto di vista turistico e sociale. “La speranza è che non si torni indietro – osserva Piazzese – ma proprio per questo è fondamentale l’intervento dello Stato e delle istituzioni. Il commerciante che subisce intimidazioni non può essere lasciato solo”.

Un segnale positivo, secondo l’ex presidente delle associazioni antiracket della provincia di Siracusa, è arrivato recentemente dalla presenza di due commercianti vittime di atti intimidatori (Gaetano Gangemi e Nazarena Borderi) al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “È un gesto importante – sottolinea – ma serve costanza. Ognuno deve fare la propria parte, senza ambiguità. Non si può pretendere legalità e poi accettare scorciatoie come il lavoro nero: così il sistema non regge“.

Piazzese ribadisce anche il ruolo centrale delle associazioni antiracket, che devono rappresentare un vero presidio di legalità. “Sono fondamentali per fare fronte comune attorno a chi denuncia – dice- . Ma devono avere la forza di produrre denunce vere. Se diventano solo uno strumento per accedere a contributi pubblici senza risultati concreti, allora perdono la loro ragion d’essere”.

Infine, uno sguardo più intimo, che riporta indietro nel tempo, più precisamente ai primi anni 2000 e alle intimidazioni “col fuoco” subite. “Quello che resta è tanta rabbia – confessa – perché non ho potuto continuare a fare il lavoro che amavo. Il mio pub non lavorava più e ho dovuto chiudere. Oggi mi sono reinventato, lavoro per la Regione Siciliana, ma quella rabbia rimane. Anche perché, a distanza di vent’anni, mi accorgo che certe dinamiche non sono cambiate quanto avremmo sperato”.

Una testimonianza che pesa, e che invita a non abbassare la guardia. Perché la memoria, in questi casi, non è solo ricordo, ma uno strumento necessario per leggere il presente e difendere il futuro della città.