Siracusa, atti osceni al solarium di Forte Vigliena all’alba. Video social diventa virale

Una coppia è stata immortalata all’alba di oggi mentre faceva sesso sulle scale del solarium di Forte Vigliena, uno dei punti più frequentati del lungomare di Ortigia. Le immagini, riprese da un video amatoriale girato da alcuni passanti, stanno circolando in rete e sui social, suscitando commenti e polemiche.

L’episodio riaccende il tema della gestione del decoro urbano in un’area che ogni estate accoglie migliaia di turisti e cittadini.





Non è la prima volta che Siracusa si trova al centro di episodi simili: a giugno del 2024 due giovani erano stati sorpresi a fare sesso all’interno dell’ex Carcere borbonico, anche in quel caso documentati da un video che fece discutere.