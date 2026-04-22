Siracusa, atti vandalici alla Martoglio: la solidarietà dal mondo della politica

Dalla Regione siciliana arriva la solidarietà dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano: “Esprimo indignazione e una ferma condanna per i gravi atti di vandalismo verificatisi in un plesso dell’Istituto comprensivo Martoglio – Verga di Siracusa: colpire una scuola significa colpire l’intera comunità e tutto questo è inaccettabile”

“La scuola è un presidio dello Stato nei territori, vandalizzarla significa attaccare i valori dell’educazione, del rispetto e della convivenza civile, che le istituzioni hanno il dovere di difendere con determinazione. Nell’auspicare che le indagini conducano presto ai responsabili – conclude Turano – alla dirigente scolastica, al personale e agli studenti va la mia piena solidarietà, insieme al sostegno dell’assessorato che rappresento”.

Anche Grande Sicilia Siracusa, unitamente all’On. Giuseppe Carta, esprime la più ferma condanna per i gravi e ripetuti atti vandalici che hanno colpito l’Istituto comprensivo “Verga-Martoglio” di Siracusa, manifestando al contempo piena solidarietà alla dirigente scolastica, al corpo docente, al personale e agli studenti.

Tre atti vandalici consecutivi, culminati con lo svuotamento degli estintori, il danneggiamento degli ambienti e l’abbandono di rifiuti nei corridoi, rappresentano un gesto vile e inaccettabile contro un’istituzione che svolge un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani e nella promozione della legalità.

Grande Sicilia sostiene con forza la determinazione della dirigente, che ha scelto di restare in prima linea per difendere l’istituto.

“Desideriamo collaborare con la Preside – ha dichiarato Vincenzo Vinciullo Commissario Provinciale di Grande Sicilia Siracusa- nella sua coraggiosa azione di tutela dell’integrità della scuola. Un Istituto al quale sono particolarmente legato – ha continuato Vinciullo – sia per la fondamentale funzione sociale che svolge e per il costante impegno dei docenti nella promozione della legalità, sia perché durante il mio incarico da assessore, ho contribuito alla realizzazione di importanti interventi di messa in sicurezza. Una delegazione di Grande Sicilia si recherà presso la scuola per affiancare concretamente la dirigente nella difesa e nella tutela di questo presidio educativo”.

Grande Sicilia si unisce all’appello della dirigente e delle istituzioni affinché venga garantita la massima attenzione su quanto accaduto, rafforzando le misure di sicurezza e prevenzione. La scuola è un presidio irrinunciabile per la crescita dei giovani e per il futuro della comunità: va protetta e rispettata. Colpire un istituto scolastico significa colpire il futuro della nostra comunità.