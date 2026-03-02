Siracusa, attivo il “nuoto libero” alla piscina olimpionica della Cittadella dello Sport: orari, tariffe e regole per l’accesso

Il Comune di Siracusa ha pubblicato l’avviso per l’attivazione del servizio di nuoto libero alla piscina olimpionica Comunale della Cittadella dello Sport. Il servizio è rivolto agli utenti singoli che intendono svolgere attività natatoria in autonomia, senza istruttore, con la presenza di assistenti bagnanti per vigilanza e sicurezza. L’avvio è previsto a partire da domani 3 marzo.

L’Amministrazione comunale ha riservato 5 corsie (dalla 3 alla 8) dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 11 e il sabato 8 corsie dalle 7.15 alle 10. È previsto divieto assoluto di permanere in vasca oltre gli orari indicati: gli utenti dovranno lasciare l’impianto entro le 11 nei feriali ed entro le 10 il sabato.

Il servizio è destinato a cittadini in grado di nuotare autonomamente. L’avviso precisa inoltre che è vietato l’ingresso ai minori di 14 anni; i ragazzi dai 14 ai 17 anni possono accedere solo con consenso del genitore, che deve compilare e sottoscrivere il Modello B, dichiarando la capacità di nuoto autonomo; le persone con disabilità, ridotta capacità motoria o gravi limitazioni devono essere accompagnate da un soggetto che garantisca assistenza diretta in acqua: la presenza dell’accompagnatore è obbligatoria, le corsie più vicine al bordo vasca sono riservate a ragazzi e persone con ridotta capacità motoria. I bagnini garantiscono la vigilanza generale, ma non sostituiscono la responsabilità dell’accompagnatore.

Il costo è di 5 euro per ingresso singolo, 25 euro abbonamento settimanale, 45 euro abbonamento mensile, 250 euro abbonamento semestrale e 450 abbonamento annuale. È previsto l’accesso gratuito per persone con disabilità e relativo accompagnatore e una riduzione del 20% per gli over 64. Per accedere è obbligatorio effettuare preventivamente il pagamento tramite il portale PagoPA indicato nell’avviso e la ricevuta di pagamento, assieme al modello compilato, va esibita al personale dell’impianto al momento del primo accesso.

Per chi non può effettuare pagamenti telematici, è prevista assistenza negli uffici della Cittadella dello Sport o nella sede comunale di Via Brenta 81, primo piano, stanza 118, negli orari di apertura al pubblico.

Non è richiesta prenotazione: l’utente può recarsi direttamente in piscina negli orari previsti, nel rispetto dei limiti numerici: massimo 5 persone per corsia e fino a esaurimento della disponibilità.

Per usufruire del servizio, occorre compilare l’apposito modello allegato all’avviso e presentarlo al primo ingresso assieme alla ricevuta. La documentazione deve anche essere trasmessa via PEC a: sport@comune.siracusa.legalmail.it. Dopo la registrazione verrà rilasciata una tessera nominativa personale: l’accesso è consentito esclusivamente ai possessori della tessera.

Ci saranno alcune regole da rispettare: obbligatorio l’uso della cuffia, vietati i tuffi, vietato entrare in vasca se non si è in grado di nuotare autonomamente, vietato correre sul piano vasca, spingere, schiamazzare o arrecare disturbo, è consentita esclusivamente acqua (vietati cibi e altre bevande), vietato l’uso di attrezzature ingombranti (pinne, palette) senza autorizzazione, obbligatorio passare nella vaschetta lava-piedi e vietato l’accesso in condizioni psicofisiche non idonee o sotto effetto di alcol/sostanze.

In caso di violazioni, l’Amministrazione può disporre l’ allontanamento immediato e la sospensione temporanea da 15 giorni a 3 mesi (senza rimborso), ad esempio per permanenza oltre orario o comportamenti pericolosi; la sospensione o revoca dell’abbonamento per violazioni gravi o reiterate; l’obbligo di risarcimento danni per eventuali danni a persone o strutture.