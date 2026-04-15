Siracusa, ATTivoli: “Convenzione tra comune ed ESA, una “dimenticanza” da sanare per i cittadini di Tivoli”

“Apprendiamo con moderata soddisfazione della stipula di una convenzione con l’Ente Sviluppo Agricolo da parte del comune di Siracusa, fattispecie che proprio il comitato dei cittadini residenti ATTivoli, convocato in IV Commissione lo scorso mese di ottobre, aveva auspicato e sollecitato”.

Così in una nota a firma del direttivo del comitato dei residenti ATTivoli

“L’obiettivo di quella richiesta, avvenuta dopo un sopralluogo del commissario straordinario dell’Ente nelle zone interessate, era proprio far avviare all’ESA l’indispensabile opera di manutenzione straordinaria dei canali deputati al deflusso delle acque meteoriche in contrada Tivoli, opera di prima emergenza nelle more di un prossimo intervento di completo ripristino della canalizzazione, a valere sui fondi contro il Dissesto Idrogeologico, grazie ad un progetto già annunciato nel corso di quella stessa seduta di commissione, seppur ancora in fase preliminare, proprio dal tecnico incaricato dal comitato. – continua la nota – La soddisfazione è però soltanto moderata perché, si apprende da notizie stampa, la convenzione sembrerebbe interessare solo i pur necessari e molto apprezzati interventi di prevenzione antincendio, “dimenticando” di citare il motivo principale di quella convenzione, ovvero la mitigazione degli effetti del dissesto idrogeologico nell’area di Tivoli, al fine di limitare il fenomeno delle alluvioni e delle famiglie costrette in casa per giorni, fino al deflusso delle acque.”

“A questo punto, dando per scontato che nella stipula della convenzione ci sia stato soltanto un errore materiale e/o una dimenticanza, il Comitato dei Residenti ATTivoli chiede che il testo venga integrato con l’espressa dicitura legata ai lavori di manutenzione straordinaria dei suddetti canali di Tivoli, rispettando così quanto promesso sia nel corso del sopralluogo del commissario dell’ESA sia dalla buona volontà dei consiglieri comunali che hanno partecipato a quella seduta di commissione, sulla cui buona fede nonché autentica volontà di aiutare i cittadini non abbiamo mai dubitato. – conclude il comitato – La piena attuazione della convenzione permetterà ai cittadini di Tivoli di affrontare con maggiore tranquillità sia l’estate, grazie agli interventi antincendio previsti, sia le ormai frequenti e abbondanti piogge autunnali e invernali.”

Ad intervenire nel merito della recente convenzione stipulata tra comune ed Ente Sviluppo Agricolo è il consigliere comunale Ciccio Vaccaro: “Con questo atto frettoloso e incompleto, il rischio è quello di vanificare il lavoro svolto fin qui insieme al comitato dei Residenti di Tivoli, al Commissario dell’ESA Carlo Turriciano e all’On. Giovanni Cafeo che ha svolto l’insostituibile ruolo di collante tra gli enti, con l’obiettivo di dare una prima importante risposta a cittadini costantemente esposti al rischio di grave dissesto idrogeologico. Nel corso della seduta di IV commissione dello scorso ottobre, nella quale era stato convocato anche il presidente del comitato dei residenti di Tivoli, la proposta era stata chiara: chiedere al comune di avviare una convenzione per permettere all’ESA la manutenzione straordinaria dei canali dedicati al deflusso delle acque piovane, limitando così intanto gli effetti delle abbondanti precipitazioni. Apprendo però che nel testo definitivo è scomparsa questa dicitura, sostituita dagli interventi antincendio, sempre importanti ma che non possono prescindere dalla messa in sicurezza per danni da dissesto idrogeologico.”

“Sarebbe bastato avvertire per tempo i soggetti interessati per evitare questa grave dimenticanza, invece si è data l’ennesima prova di superficialità da parte di questa amministrazione nell’affrontare i problemi delle zone periferiche – conclude Vaccaro – auspico che almeno si possa porre rimedio al disguido prima possibile, integrando correttamente il testo della convenzione.”