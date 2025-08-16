Siracusa, atto vandalico nella Chiesa del Pantheon: la solidarietà di Italia Nostra

Italia Nostra esprime solidarietà al parroco del Pantheon di Siracusa, Don Massimo Di Natale, a seguito dell’atto vandalico avvenuto nei giorni scorsi, dove un uomo, andato in escandescenza, ha distrutto alcuni arredi sacri. Nel tentativo di fermarlo, una parrocchiana è stata spintonata, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

La presidente di Italia Nostra Siracusa, Liliana Gissara, ha voluto ricordare come già dal 2004, il monumentale Tempio è stato oggetto di attenzione della Sezione di Italia Nostra con pubblicazioni ed iniziative culturali volte a promuovere la sua migliore conoscenza evidenziandone l’importanza architettonica, le opere d’Arte custodite, nonché il valore della Memoria storica che rappresenta per la Città. In Esso sono infatti custoditi i resti di centinaia di Caduti siracusani della prima guerra mondiale.





“Appreso del gratuito atto vandalico – scrive la presidente della sezione, prof.ssa Liliana Gissara – non possiamo che manifestare indignazione e preoccupazione per il danno arrecato a un luogo che rappresenta memoria, arte e cultura per l’intera città“.

Italia Nostra auspica che le indagini chiariscano al più presto i contorni dell’episodio e richiama l’attenzione delle istituzioni sul tema della sicurezza delle persone e della tutela del patrimonio culturale.