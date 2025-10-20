Rugby esordio vincente in serie B per il XV del Sud-Est

Siracusa, atto vandalico nella notte all’istituto Giaracà: a soqquadro diversi locali

A fare la scoperta, questa mattina, è stato il personale scolastico al momento dell’apertura

Atto vandalico nella notte all’istituto Giaracà di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio scolastico mettendo a soqquadro diversi locali. A fare la scoperta, questa mattina, è stato il personale scolastico al momento dell’apertura.

Danneggiate alcune attrezzature e arredi, mentre gli ambienti risultano completamente in disordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi e gli accertamenti del caso. In corso le indagini per risalire agli autori del gesto.


