Siracusa, atto vandalico nella notte in Ortigia: danneggiato un gradino del Duomo

Un grave episodio di vandalismo ha colpito il cuore di Ortigia nella notte. Ignoti hanno distrutto uno dei gradini della Cattedrale di Siracusa, spaccandolo a metà e divellendolo dalla sua posizione.

Non appena scattato l’allarme, sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili. Si stanno acquisendo le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, frequentata a tutte le ore da cittadini e turisti.





Un episodio che suscita amarezza, visto che la Cattedrale di Siracusa non è solo un luogo di culto, ma anche uno dei simboli più rappresentativi della città e patrimonio di inestimabile valore storico e artistico.

Un gesto che di fatto rappresenta uno sfregio a uno dei luoghi più identitari di Siracusa.