Siracusa, “Attraverso la Collezione”: un nuovo sguardo sul museo Bellomo

La Galleria Regionale di Palazzo Bellomo in collaborazione con VAN – Verso Altre Narrazioni, MADE Program, Accademia di Belle Arti di Siracusa, presenta Attraverso la collezione, una mostra che raccoglie gli esiti del percorso di ricerca fotografica realizzato dagli studenti e dalle studentesse del MADE dei corsi di Arti Visive, Design e Animazione.

Da mercoledì 10 dicembre 17 alla Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, via Capodieci 12-14 sarà visitabile, a ingresso libero.

Il progetto nasce dall’invito del museo ad accogliere uno sguardo nuovo sui propri spazi e sulla propria collezione, aprendo le sale a un’indagine visiva che intreccia osservazione, interpretazione e restituzione artistica. Gli studenti, guidati dal docente e fotografo Giorgio Di Noto, non si sono limitati a documentare opere e ambienti: hanno attraversato il museo seguendo i movimenti della luce, la ripetizione di simboli, la materialità dell’architettura, facendo emergere un dialogo vivo tra le storie sedimentate del Palazzo e la sua capacità di significare nel presente.

L’interesse del lavoro risiede proprio nella tensione tra archivio e fotografia, tra documentazione e produzione artistica: un tentativo di reinterpretare, evocare e renderevisibile ciò che spesso rimane nascosto. Una narrazione del museo come corpo stratificato, attraversato nei secoli da culture, funzioni e immaginari differenti.

Accanto alle opere fotografiche, la mostra presenta una serie di pubblicazioni editoriali realizzate dagli studenti con il supporto dei docenti di grafica editoriale Leda Li Pira e Roberto Vito D’Amico. Ogni catalogo propone una lettura distinta del museo, pensata per un pubblico specifico: bambini, adulti o lettori più esperti. I progetti editoriali definiscono codici visivi autonomi, progettati con cura per offrire modalità di fruizione intuitive, coinvolgenti e accessibili.

Completano il percorso gli interventi degli studenti del corso di Arti Visive, guidati dalla docente Barbara Virginia Tedeschi, che hanno curato l’intera comunicazione visiva della mostra. A partire dalla progettazione di caratteri tipografici originali, calibrati sull’identità dell’esposizione, hanno definito l’immagine coordinata e realizzato poster, brochure e materiali grafici che accompagnano il visitatore nel percorso.

Attraverso la Collezione si inserisce all’interno di Archia, progetto curato da VAN – Verso Altre Narrazioni in occasione del ventennale del riconoscimento di Siracusa e Pantalica come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il nome Archia, dal greco “mettere a capo”, rimanda al fondatore mitico della città e simbolicamente a un nuovo inizio: un invito a ripensare i luoghi e a immaginare nuove possibilità di racconto. Il progetto ha attivato una narrazione rinnovata dei luoghi iconici di Siracusa, trasformando edifici storici, quartieri e siti archeologici e museali in spazi di incontro tra memoria e contemporaneità.

Questa stessa tensione ha guidato gli studenti nella loro indagine al museo Bellomo, dove il dialogo con le opere e con l’architettura è diventato un modo per interrogare il patrimonio e riattivarne i significati. Con Attraverso la Collezione, Archia si conclude nel segno dell’immagine e della memoria, restituendo a Siracusa uno sguardo nuovo sul proprio patrimonio e sulle storie che ancora lo attraversano.