Siracusa, aule gelide e strutture scolastiche: continuano gli incontri del presidente del Libero consorzio

Prosegue il percorso di attenzione e ascolto verso il mondo della scuola promosso dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, che nelle ultime settimane ha avviato una serie di incontri e sopralluoghi negli istituti scolastici della provincia, finalizzati alla conoscenza diretta delle realtà educative e alla stima degli interventi necessari per migliorare strutture, spazi e servizi.

Importante la visita odierna all’Istituto “Einaudi”, dove il Presidente ha incontrato la dirigente scolastica Egizia Sipala, con la quale si è avviato un confronto diretto sulle esigenze dell’istituto, sulle criticità specie rispetto alla sede che ospita la succursale e sulle prospettive di crescita della comunità scolastica. Un momento di dialogo franco e costruttivo che ha confermato quanto la collaborazione tra istituzioni e scuola sia fondamentale per garantire ambienti sicuri, accoglienti e capaci di rispondere alle sfide educative del presente.

Nel solco di questo approccio si inserisce anche la partecipazione del Presidente Giansiracusa alla presentazione del nuovo percorso quadriennale in “Tecnico per l’Automazione e i Sistemi Meccatronici” dell’Istituto Nervi-Alaimo di Carlentini. Un progetto che guarda con decisione all’innovazione e al collegamento tra scuola, territorio e mondo del lavoro. Un’iniziativa che grazie alla dirigente dell’Istituto, la professoressa Giusi Sanzaro, e a tutto il suo staff, racconta una Sicilia che investe sulle competenze e sui talenti, creando opportunità reali per i giovani.

A queste visite si aggiunge anche il sopralluogo effettuato all’Istituto Superiore “Gorgia Vittorini Moncada” di Lentini, accolto dal Dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo, che ha accompagnato il Presidente tra gli spazi della scuola illustrando con trasparenza le criticità presenti e le potenzialità dell’istituto. Un confronto costruttivo, orientato alla programmazione degli interventi necessari e alla valorizzazione di luoghi che ogni giorno educano alla cultura e alla responsabilità.

Emblematico, infine, l’incontro con i rappresentanti d’istituto delle classi del Gagini di Siracusa: un momento vissuto non solo come presenza istituzionale ma come confronto umano e autentico. Seduto accanto ai ragazzi, sul palco, il Presidente ha raccolto richieste, dubbi, speranze e difficoltà quotidiane, riconoscendo in quelle voci le stesse inquietudini e aspirazioni che accompagnano ogni generazione.

“Questi incontri – sottolinea Giansiracusa – ricordano a chi ha responsabilità istituzionali che il futuro non è un concetto astratto, ma ha volti, storie ed emozioni. E merita rispetto, ascolto e impegno concreto”.

Il tour delle strutture scolastiche rientra in un percorso strutturato promosso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa che prevede sopralluoghi e incontri in tutti gli istituti della provincia, con l’obiettivo di effettuare una ricognizione puntuale dello stato degli edifici e procedere alla stima degli interventi prioritari, in un’ottica di pianificazione responsabile e condivisa.

“Come Libero Consorzio – conclude il presidente Giansiracusa – sentiamo il dovere e l’orgoglio di essere al fianco delle scuole, degli studenti e di chi ogni giorno sceglie di credere nel valore dell’educazione. Il futuro passa da qui”