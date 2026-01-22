Ultime news

Viale Santa Panagia

Siracusa, aule troppo fredde: protestano alcuni studenti alla succursale dell’Einaudi

Gli studenti chiedono una soluzione immediata per poter svolgere regolarmente le attività didattiche in condizioni dignitose

Protesta degli studenti dello Juvara

Protesta questa mattina al plesso Juvara di viale Santa Panagia, a Siracusa, dove alcuni studenti della succursale dell’istituto Einaudi hanno deciso di non entrare in aula per seguire le lezioni a causa dell’assenza dei riscaldamenti.

Sarebbero solo alcune le classi coinvolte nella mobilitazione, con i ragazzi rimasti all’esterno dell’istituto per manifestare il proprio disagio legato alle basse temperature all’interno delle aule. La questione del mancato riscaldamento non è nuova. Il presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha già assicurato una soluzione tampone nell’immediato, rinviando magari interventi più strutturali al prossimo anno scolastico.

Nel plesso Juvara però i riscaldamenti non sarebbero mai stati presenti e gli studenti chiedono una soluzione immediata per poter svolgere regolarmente le attività didattiche in condizioni dignitose. Dal canto proprio, la dirigente scolastica avrebbe manifestato la disponibilità a trasferire temporaneamente alcune classi nella sede centrale dell’istituto, qualora vi fossero spazi sufficienti.

In attesa di una decisione definitiva, la preside avrebbe invitato gli studenti a entrare in aula, precisando che, qualora la temperatura risultasse insostenibile, verrà emanata una circolare per autorizzare l’uscita anticipata. In caso contrario, l’assenza dalle lezioni verrebbe considerata ingiustificata.


