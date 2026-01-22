Siracusa, aule troppo fredde: protestano alcuni studenti alla succursale dell’Einaudi

Protesta questa mattina al plesso Juvara di viale Santa Panagia, a Siracusa, dove alcuni studenti della succursale dell’istituto Einaudi hanno deciso di non entrare in aula per seguire le lezioni a causa dell’assenza dei riscaldamenti.

Sarebbero solo alcune le classi coinvolte nella mobilitazione, con i ragazzi rimasti all’esterno dell’istituto per manifestare il proprio disagio legato alle basse temperature all’interno delle aule. La questione del mancato riscaldamento non è nuova. Il presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha già assicurato una soluzione tampone nell’immediato, rinviando magari interventi più strutturali al prossimo anno scolastico.

Nel plesso Juvara però i riscaldamenti non sarebbero mai stati presenti e gli studenti chiedono una soluzione immediata per poter svolgere regolarmente le attività didattiche in condizioni dignitose. Dal canto proprio, la dirigente scolastica avrebbe manifestato la disponibilità a trasferire temporaneamente alcune classi nella sede centrale dell’istituto, qualora vi fossero spazi sufficienti.

In attesa di una decisione definitiva, la preside avrebbe invitato gli studenti a entrare in aula, precisando che, qualora la temperatura risultasse insostenibile, verrà emanata una circolare per autorizzare l’uscita anticipata. In caso contrario, l’assenza dalle lezioni verrebbe considerata ingiustificata.