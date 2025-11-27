Siracusa, aumento del 700% dei canoni demaniali. FdI chiede audizione su Autorità Portuale: “il Comune intervenga”

Questa mattina i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Paolo Romano e Paolo Cavallaro, hanno trasmesso al Comune la richiesta di un ordine del giorno che comprende l’audizione del sindaco e dell’Ing. Marianna Bordonali, suo rappresentante in seno al comitato di gestione dell’Autorità portuale, oltre che un atto di indirizzo per impegnare il sindaco a relazionare annualmente sull’attività del Comune stesso in seno all’anzidetto organo collegiale.

Il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concerne le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche, su cui è evidente che Siracusa deve dire la propria e ogni decisione “non può restare chiusa dentro una stanza e conosciuta da poche persone – dicono – ma deve essere oggetto di valutazione e anche eventualmente di possibilità di indirizzo da parte del Consiglio comunale, che non può restare fuori dalla possibilità di incidere sulla programmazione dell’attività da svolgere e sull’impiego delle necessarie risorse economiche”.

L’audizione viene chiesta perché l’ingresso nell’Autorità, su cui c’è stata massima convergenza politica e l’iniziativa attenta e determinante del parlamentare nazionale Luca Cannata, ha determinato anche l’aumento del 700% dei canoni di concessione delle aree demaniali. Per comprendere: le attività commerciali sulle aree demaniali in Ortigia, che prima pagavano alla Regione meno di mille euro all’anno per la concessione relativa allo spazio dove sono allocate le verande, da quest’anno pagheranno oltre sette mila euro.

“L’amministrazione comunale non può restare indifferente rispetto a questa problematica, che di fatto ha visto introdurre un nuovo balzello sulle attività commerciali siracusane – concludono i consiglieri -. È necessario che intervenga presso l’Autorità per comprendere se ci sono possibilità di riduzione o di rateizzazione, al fine di alleggerire il carico economico su un settore che già vive il disagio della Ztl, della difficoltà di parcheggio, di un servizio di trasporto urbano che non copre le ore serali. La problematica probabilmente non riguarda soltanto Ortigia ma tutte le concessioni sulle aree demaniali, ora gestite dall’Autorità portuale. Sui temi esposti deve aprirsi urgentemente un dibattito costruttivo, nell’interesse di tutti i cittadini e del territorio”.