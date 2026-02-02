Siracusa, aumento del monte ore per i dipendenti comunali part time. De Simone: “formalizzata la richiesta per avviare il percorso”

È stata formalizzata questa mattina, all’Ufficio Gestione Risorse Umane del Comune di Siracusa, l’iniziativa del consigliere comunale Damiano De Simone, che ha richiesto i dati relativi al monte ore lavorativo dei dipendenti comunali con contratto part-time.

L’obiettivo è avviare un percorso concreto che porti, laddove possibile, all’aumento delle ore di lavoro e al conseguente adeguamento degli stipendi, attraverso lo stanziamento di risorse in bilancio.

“Parliamo di lavoratrici e lavoratori che rappresentano il motore silenzioso ma indispensabile della macchina amministrativa – afferma De Simone –. È grazie a loro che il Comune riesce a garantire servizi essenziali e spesso anche straordinari, come avviene durante le emergenze o le calamità. Chi ha dato e continua a dare tanto al servizio della città merita un riconoscimento concreto.”

L’iniziativa, che punta a coniugare il diritto dei lavoratori con il miglioramento della performance dell’Ente, sarà oggetto di una mozione che approderà in Consiglio comunale, nella convinzione che un’amministrazione più efficiente passi anche da condizioni di lavoro più dignitose e sostenibili per il personale.

“Questa proposta – conclude De Simone – non è solo un atto di giustizia verso i lavoratori, ma anche un investimento per una Pubblica Amministrazione più solida e capace di rispondere con tempestività alle esigenze della città.”