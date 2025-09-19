Siracusa, Auteri: “Assolto dopo 10 anni. La DC con Di Mare, no al terzo mandato per i piccoli centri”

Il deputato regionale della Democrazia Cristiana, Carlo Auteri, torna a parlare dopo la sentenza che lo ha visto assolto, insieme con l’ex sindaco di Priolo Antonello Rizza, nel cosiddetto processo Qualunquemente.

“Per dieci anni ho atteso di dimostrare la mia innocenza – ha detto – potevo fermarmi perché il reato era prescritto, ma ho scelto di andare avanti, partecipando alle udienze e sostenendo anche un impegno economico. Non ho mai capito come potessero accusarmi di voto di scambio: bastava verificare la residenza di quella persona per rendersi conto che non c’era alcun fondamento”

Auteri, rivolgendosi ai cittadini, ha poi condannato con forza il clima di odio: “Le offese non portano a nulla. Mia figlia e la mia famiglia hanno subito tanto. Serve abbassare i toni e ritrovare un linguaggio politico rispettoso”

Sul fronte parlamentare, il deputato ha ricordato che all’ARS sono ripresi i lavori sulla manovra economica e sul DEF, con l’obiettivo di chiudere entro ottobre e avviare la discussione sulla finanziaria. Auteri ha commentato anche il dibattito sul deputato supplente, pensato per garantire una presenza costante in aula quando i parlamentari ricoprono ruoli di governo, e si è espresso contro il terzo mandato per i sindaci: “La politica è una parentesi, non può diventare una monarchia”

Parlando del territorio, Auteri ha ribadito il sostegno della DC al sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in vista delle prossime amministrative, e ha difeso il lavoro svolto per Sortino: “In qualità di parlamentare ho portato oltre 10 milioni di euro di finanziamenti. Non sono in giunta, non faccio inciuci: sono all’opposizione come il PD, ma invito i democratici a contestare gli atti dell’amministrazione Parlato, non la mia attività”

Infine, un richiamo al centrodestra provinciale: “Fratelli d’Italia non può pensare di avere la leadership assoluta. Serve rispetto reciproco tra forze politiche. Solo con collaborazione e sinergia ne beneficerà la comunità. Basta personalismi, togliamo l’io e mettiamo al centro il bene della provincia. Siracusa è una delle realtà più belle della Sicilia e merita unità e futuro”