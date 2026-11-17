Politica · Commissione Ars

“Quanto emerso oggi in IV Commissione all’Assemblea regionale siciliana, dove ho chiesto e ottenuto la convocazione della presidente dello Iacp di Siracusa, Alessia Scorpo, conferma tutte le perplessità che avevo sollevato nei mesi scorsi sulla gestione dell’ente. Un’audizione che considero imbarazzante, soprattutto per le risposte fornite su questioni fondamentali di trasparenza, legittimità amministrativa e rispetto delle norme”. Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, intervenendo dopo l’audizione dedicata alle procedure amministrative dell’Istituto autonomo case popolari di Siracusa.

“Al centro della vicenda c’è la manifestazione di interesse pubblicata il 28 luglio, con appena cinque giorni di tempo per presentare le candidature, finalizzata all’individuazione di un nuovo direttore generale – ricorda -. La presidente Scorpo aveva sempre sostenuto la piena regolarità della procedura. Oggi, però, non è stata in grado di chiarire adeguatamente l’applicabilità della legge regionale del 28 maggio 2026, che prevede un blocco delle assunzioni, né di fornire risposte convincenti sui riferimenti normativi utilizzati per avviare la selezione, a partire dagli articoli 108 e 110 del Testo unico degli enti locali. Ritengo gravissimo che chi presiede un ente pubblico non sappia chiarire quali norme disciplinino una procedura di questa rilevanza”.

Auteri richiama anche le dichiarazioni rese durante la seduta da alcuni componenti dell’ente. “Ancora più preoccupante è quanto dichiarato dal componente del Consiglio di amministrazione Sangregorio – sottolinea – che ha riferito di aver chiesto di mettere nero su bianco le proprie osservazioni sulla pubblicazione della manifestazione di interesse, nonostante i problemi relativi alla copertura finanziaria e ai presupposti normativi. Sono circostanze che meritano approfondimenti immediati. Così come ritengo necessario chiarire il riferimento a un presunto controllo politico sull’Iacp emerso nel corso dell’audizione”.

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Il deputato critica inoltre l’atteggiamento dell’assessorato regionale alle Infrastrutture. “Da mesi segnalo queste criticità attraverso atti e richieste di chiarimento – stigmatizza il parlamentare Ars -. Eppure, dall’assessorato non sono arrivate risposte che ritengo adeguate alla gravità delle questioni sollevate. Non si può continuare a ignorare ciò che accade all’interno di un ente pubblico”.

Auteri annuncia quindi ulteriori iniziative sul piano giudiziario. “La scorsa settimana ho depositato un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di verificare le presunte irregolarità nella gestione dell’Iacp – insiste -. Alla documentazione già trasmessa aggiungerò anche il verbale della seduta odierna della IV Commissione, affinché l’autorità giudiziaria possa valutare tutti gli elementi emersi. Saranno gli organi competenti ad accertare eventuali responsabilità”.

Infine, l’affondo politico: “Fratelli d’Italia ha espresso la presidenza dell’Iacp di Siracusa e deve assumersi la responsabilità politica delle proprie scelte. Quanto emerso oggi solleva interrogativi seri sulle competenze e sui criteri che guidano le nomine negli enti pubblici. Non possiamo accettare che le logiche di appartenenza prevalgano sulla capacità amministrativa. A pagare le conseguenze di una gestione inefficiente sono soprattutto le famiglie che aspettano una casa popolare, gli assegnatari e i cittadini che attendono risposte concrete. La politica dovrebbe occuparsi di loro, non di difendere a ogni costo le proprie nomine”.