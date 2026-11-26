Politica · ARS SICILIANA

“Le nostre posizioni politiche erano e restano distanti, ma questo non può impedire che tra due persone prevalgano il rispetto reciproco e la volontà di lasciarsi alle spalle una pagina certamente non felice. Sono contento che Ismaele abbia accolto le scuse che in più occasioni gli ho rivolto e che da questa vicenda possa nascere qualcosa di positivo”.

Lo dichiara Carlo Auteri, deputato regionale di Lega-Italia Federale, dopo il chiarimento con il collega di Controcorrente Ismaele La Vardera, a distanza di due anni dall’episodio avvenuto a Palazzo dei Normanni.

“Non ho mai avuto difficoltà a riconoscere l’inopportunità delle parole pronunciate in quella circostanza – ricorda -. Ho ritenuto giusto scusarmi allora e ribadire le mie scuse nel tempo. Oggi apprezzo la disponibilità di Ismaele a stringerci la mano e a superare le incomprensioni sul piano personale, senza che questo significhi rinunciare alle rispettive convinzioni politiche”.

Auteri esprime inoltre apprezzamento per la decisione di La Vardera di accettare la proposta di destinare integralmente in beneficenza la somma messa a disposizione.

“Sono particolarmente felice che questa vicenda possa tradursi in un gesto di solidarietà. Mi piacerebbe che potessimo condividere anche il momento della consegna, regalando un sorriso ai bambini che affrontano la difficile esperienza del ricovero ospedaliero. Sarebbe il modo più significativo per dare un senso a questa riconciliazione – conclude -. Continueremo a confrontarci, anche duramente, sui temi che riguardano la Sicilia, ciascuno dai propri banchi e con le proprie idee. Questo non ci impedisce di riconoscere il valore dell’impegno istituzionale dell’altro. Il confronto politico non deve mai trasformarsi in un conflitto personale. Oggi ci stringiamo la mano, nel rispetto delle nostre differenze, e guardiamo avanti”.