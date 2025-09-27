Siracusa, auto finisce contro lo spartitraffico in viale Scala Greca

Paura ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza questa mattina a Siracusa, dove un automobilista ha perso il controllo della propria vettura in viale Scala Greca.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10: secondo una prima ricostruzione, complice probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia, l’auto ha terminato la sua corsa finendo sullo spartitraffico centrale.

La circolazione ha subito inevitabili rallentamenti, trattandosi di una delle arterie più trafficate della città, ma il conducente non ha riportato conseguenze gravi ed è uscito autonomamente dall’abitacolo, mentre l’auto ha riportato danni evidenti nella parte anteriore.