Siracusa, auto in fiamme in corso Gelone: intervengono i vigili del fuoco

Un’auto è andata a fuoco questo pomeriggio a Siracusa, in corso Gelone, poco distante da via Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.
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Un’auto è andata a fuoco questo pomeriggio a Siracusa, in corso Gelone, poco distante da via Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.