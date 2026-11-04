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Cronaca oggi pomeriggio

Siracusa, auto in fiamme in corso Gelone: intervengono i vigili del fuoco

di Oriana Gionfriddo ·
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auto a fuoco corso gelone

Un’auto è andata a fuoco questo pomeriggio a Siracusa, in corso Gelone, poco distante da via Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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