Siracusa, auto in fiamme in viale Tica, paura tra i bambini al parco giochi

Momenti di paura nel pomeriggio in viale Tica, a Siracusa, dove un’auto ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno attirato subito l’attenzione dei presenti e hanno generato apprensione soprattutto tra le famiglie che in quel momento si trovavano nella vicina area giochi di largo Ettore Di Giovanni. Secondo quanto riferito, i bambini che stavano giocando al parco hanno immediatamente lasciato i giochi e si sono allontanati di corsa, spaventati da quanto stava accadendo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse estendersi o provocare ulteriori pericoli. Non risultano, al momento, feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio della vettura.