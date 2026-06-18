Siracusa, auto si cappotta in via Elorina: intervento dei Vigili del fuoco

Incidente stradale questa mattina in via Elorina, a Siracusa, all’altezza delle cosiddette Due Colonne. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente autonomo terminato con il ribaltamento del mezzo sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre gli occupanti dall’abitacolo. Le persone coinvolte hanno riportato ferite non gravi. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale. Sul luogo del sinistro anche il soggetto gestore incaricato delle operazioni di bonifica del piano viabile, impegnato nella rimozione dei detriti e dei materiali dispersi sull’asfalto a seguito dell’incidente. L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo l’importante arteria stradale durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.