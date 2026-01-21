Siracusa, auto si ribalta in autostrada: ferito il conducente

Un incidente autonomo si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 114, nel tratto compreso tra lo svincolo di Siracusa Nord e lo svincolo Florida, in direzione Sud. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla sede stradale.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso, mentre il veicolo è rimasto capovolto occupando parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Lentini per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità, oltre al soccorso stradale incaricato della rimozione del mezzo incidentato.

Per consentire le operazioni e garantire le condizioni minime di sicurezza, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla corsia di emergenza, con conseguenti rallentamenti. La circolazione tornerà regolare una volta completate le operazioni di rimozione del veicolo e messa in sicurezza del tratto interessato.