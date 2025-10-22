Siracusa, auto si ribalta su un lato: traffico rallentato

Incidente autonomo e traffico rallentato questa mattina nella bretella che collega viale Scala Greca alla Targia.

Un Suv che la percorreva in direzione Siracusa per cause ancora da accertare è finito sulla corsia di marcia opposta, ribaltandosi su un lato e terminando a pochissimi centimetri dal guard rail. Per fortuna nella carambola non sembra sia stato coinvolto alcun mezzo che procedeva nel senso di marcia opposto.

Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica.