Siracusa, auto tampona uno scooter e fugge: giovane trasportato in ospedale

Cronaca · Via monteforte

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Incidente stradale a Siracusa, in via Immordini, in direzione di via Salvatore Monteforte, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto due automobili e uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe tamponato lo scooter che la precedeva, spingendolo contro un’altra vettura in marcia davanti al mezzo a due ruote. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto che avrebbe provocato l’incidente si sarebbe allontanato senza fermarsi.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida dello scooter, trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Il ragazzo, secondo le prime informazioni, era vigile dopo l’incidente.

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Resta da chiarire l’esatta dinamica del sinistro e da identificare il conducente dell’auto che si sarebbe dato alla fuga.