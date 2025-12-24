Siracusa, autoarticolato sfonda un muro di recinzione e finisce in un terreno

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi all’ingresso di Cassibile, prima del Borgo Antico, dove un autoarticolato ha sfondato un muro di recinzione finendo all’interno di un terreno adiacente alla carreggiata.





L’incidente si è verificato all’incrocio che conduce all’abitato di Cassibile. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha abbattuto il muretto per poi arrestare la propria corsa fuori strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo, e gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare la viabilità.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’impatto ha causato danni al muretto e ha generato rallentamenti alla circolazione nella zona. In corso gli accertamenti per chiarire se l’incidente sia stato provocato da un guasto meccanico, da una manovra errata o da altre condizioni esterne.

Il conducente, immediatamente soccorso veniva trasportato a mezzo 118 presso l’ospedale Di Maria di Avola.