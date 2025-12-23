Ultime news

Siracusa, autobus urbani non collegati correttamente a Google Maps. La denuncia di un utente

A dispetto delle indicazioni riportate su Google Maps il bus non è mai passato

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, che denuncia un disservizio riguardo il percorso dei bus urbani:

Gli autobus urbani non sono collegati correttamente a Google Maps. Ieri sera, 21 dicembre, aspettavamo il bus 104 in corso Gelone, dopo aver acquistato due biglietti sul sito. A dispetto delle indicazioni riportate su Google Maps il bus non è mai passato. Evinco che il collegamento non è in tempo reale ma su un ipotetico timetable prefissato. Apprezzo l’impegno di rinnovamento del servizio ma sia indicato chiaramente che la rete non è monitorata in diretta.

Auguri, Enzo Cavarra


