Siracusa, autodromo, scuole, manutenzioni, carcere, Fontane Bianche: interrogazioni di FdI

Politica · Consiglio comunale

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha depositato sei nuove interrogazioni per il prossimo question time, per chiedere risposte puntuali su alcuni dei temi più sentiti dai cittadini e verificare lo stato di avanzamento dell’azione amministrativa. Le interrogazioni riguardano settori molto diversi ma accomunati dalla necessità di assicurare maggiore efficienza, trasparenza e programmazione.

Un primo atto affronta il tema delle manutenzioni ordinarie della città. “Troppo spesso interventi di modesta entità, come il rifacimento della segnaletica orizzontale, la sostituzione della cartellonistica, la manutenzione di strade, marciapiedi, parchi e arredi urbani richiedono tempi eccessivamente lunghi – dicono i consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano -. Con l’interrogazione chiediamo di conoscere come sia organizzato il servizio, quante risorse umane e strumentali vi siano dedicate, quali siano i tempi medi di intervento e, soprattutto, quali risultati abbia prodotto lo studio di fattibilità che il Documento Unico di Programmazione prevedeva dovesse essere completato entro il primo semestre del 2026 per il potenziamento del servizio”.

Un’altra interrogazione riguarda la variante urbanistica legata al progetto di riqualificazione dell’Autodromo di Siracusa: “Si tratta di un investimento di grande rilievo per il futuro della città sotto il profilo economico, turistico e occupazionale. Per questo chiediamo di sapere se sia stata formalmente presentata la richiesta di variante urbanistica, quale sia lo stato del procedimento amministrativo, quali atti siano stati adottati dagli uffici comunali, quali siano i prossimi passaggi dell’iter e se esistano eventuali criticità che possano rallentare o compromettere il perfezionamento dell’operazione”.

Una terza interrogazione prende spunto dalla relazione del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, recentemente pubblicata dal Comune. “Pur essendo molte delle problematiche evidenziate di competenza statale o regionale – aggiungono Romano e Cavallaro – riteniamo doveroso conoscere quali iniziative l’Amministrazione comunale abbia assunto o intenda assumere, sia per affrontare le questioni sulle quali può intervenire direttamente, come il ripristino della Casetta dell’Acqua alla Casa circondariale di Cavadonna, sia per promuovere ogni utile interlocuzione istituzionale con gli enti competenti affinché alle criticità segnalate seguano interventi concreti”.

Particolare attenzione viene poi riservata all’offerta scolastica nelle contrade Isola, Terrauzza, Plemmirio, Fanusa e Arenella, dove chiedono chiarimenti sulla programmazione dei servizi scolastici, sulla mancanza di una scuola secondaria di primo grado e sulla prospettiva di realizzare un Istituto Comprensivo a servizio di un territorio in continua crescita.

Le ultime due interrogazioni riguardano problematiche strettamente legate alla stagione estiva: la gestione della posidonia alla Spiaggetta di Fontane Bianche, per verificarne efficacia, costi e conformità alla normativa vigente, e le condizioni di via Teti, dove chiedono tempi certi per il rifacimento del manto stradale e la definitiva messa in sicurezza dell’arteria.