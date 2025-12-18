Siracusa, Autorità portuale. Cavallaro e Romano: “Trasparenza in aula e sostegno alle attività colpite dagli aumenti dei canoni”

“Siamo lieti che oggi sia stata approvata una nostra mozione, che impegna il sindaco, o il rappresentante dallo stesso nominato, e precisamente l’ing. Marianna Bordonali, a relazionare annualmente circa l’attività svolta all’interno del comitato di gestione dell’Autorità portuale. Il dibattito in aula ha visto l’adesione del vice sindaco Bandiera, che ha espresso un parere positivo alla mozione, ritenendo doveroso il passaggio in aula della relazione annuale del sindaco, per informare circa l’attività svolta e persino per raccogliere i suggerimenti dei rappresentanti dei cittadini. Ci è dispiaciuto avere notato l’assenza del sindaco e del suo rappresentante nel comitato di gestione; ci auguriamo di vederli presto in aula per discutere sul piano triennale dell’Autorità e per portare il nostro contributo costruttivo”. Così i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, dopo la discussione in Consiglio comunale della mozione sull’attività del Comune all’interno dell’Autorità portuale.

“L’ingresso dei porti di Siracusa nell’Autorità portuale è stato fortemente voluto da Fratelli d’Italia e con decisiva determinazione dal deputato Luca Cannata, che ha portato a casa l’obiettivo, oggetto di pressoché unanime condivisione politica; e si cominciano a vedere gli effetti positivi con il primo investimento di 56 milioni di euro, di cui è stata data notizia nei giorni scorsi – sottolineano – Tuttavia, si sono palesate alcune criticità e precisamente l’aumento notevole dei canoni di concessione dell’area demaniale che, rispetto agli importi prima corrisposti alla Regione, hanno visto aumenti in alcuni casi del 300% e altre del 700%. In sostanza sono stati estesi a Siracusa gli stessi importi che già l’Autorità, con proprio regolamento, applicava ad Augusta, Catania e Pozzallo. Abbiamo chiesto all’Amministrazione di immaginare un periodo di riduzione delle imposte comunali, al fine di consentire alle attività sul Porto di potere ammortizzare i nuovi canoni che, ovviamente, sono arrivati come un fulmine a ciel sereno. È chiaro che in futuro miglioreranno decisamente i servizi e le infrastrutture portuali, è inutile tornare sui positivi effetti dell’ingresso di Siracusa nella competenza dell’Autorità portuale; ma al momento sarebbe opportuno dare una mano a tutte le attività che di colpo devono far fronte agli aumenti sopra citati”.