Siracusa, Avis dedica due giorni alla solidarietà: raccolta sangue nel ricordo della strage di Capaci e Camminata della Salute

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, ieri sabato 23 maggio 2026 si è tenuta una giornata speciale di raccolta sangue presso la sede AVIS di Siracusa con 35 donazioni più 10 controlli pre donazione , un appuntamento che ha unito il valore del dono alla cultura della legalità, trasformando la donazione di sangue in un gesto di responsabilità, solidarietà e impegno civile. L’iniziativa è stata dedicata alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e degli agenti della Scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro., simboli di coraggio, servizio allo stato e fedeltà alla giustizia. Oltre la donazione del sangue si è svolto un incontro con le istituzioni a cui hanno partecipato il Comune , l’ ASP , il Santuario della Madonnina ,il Comando Carabinieri, la Polizia , la Capitaneria di porto con la presenza di ADMO , AVO, FASTED, DonatoriNati, e i giovani Lions. Dal sangue versato al sangue donato segno di speranza, cura e partecipazione, mai di morte o intimidazione.

Invece oggi ,domenica 24 maggio, si è svolta la camminata della salute ad Ortigia per far conoscere le attività di AVIS , sensibilizzando il pubblico sull’importanza di donare sangue . Con il patrocinio del Comune, in collaborazione con UISP, l’iniziativa ha riscosso un notevole successo con una adesione di ben 260 partecipanti tra donne, uomini, bambini e qualche cagnolino .

Ogni giorno, migliaia di persone dipendono da questo dono per sopravvivere: vittime di incidenti, malati cronici, persone sottoposte a interventi chirurgici o terapie salvavita. Per questo donare il sangue è straordinariamente importante. Un atto che richiede solo pochi minuti, ma che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi ne ha bisogno.

La giornata si è conclusa con un’atmosfera di festa e condivisione, sottolineando l’importanza di stare insieme e di supportarsi a vicenda. L’evento ha rafforzato la convinzione che insieme possiamo fare molto di più: ogni passo fatto insieme è un passo verso un futuro più sano e solidale.