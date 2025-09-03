Siracusa, avviate le ricerche di Gianluca Santorino. Si è allontanato dalla Mazzarona

Dalle prime ore del mattino di oggi 3 settembre, non si hanno più notizie del Sig. Gianluca Santorino, classe 1979, residente in Via Lazio a Siracusa, Quartiere della Mazzarona, allontanatosi a piedi dalla propria abitazione privo di documenti e di telefono cellulare senza farvi più rientro.

I familiari hanno diramato l’allarme nella seconda parte della mattinata presentando anche formale denuncia di scomparsa presso la locale Questura.





L’allontanamento volontario, da quanto riferito dalla moglie, sarebbe presumibilmente connesso a recenti diverbi, l’ultimo dei quali intercorso telefonicamente nella serata del 2 settembre.

Immediatamente sono state attivate le operazioni di ricerca che si sono concentrate lungo tutta la fascia costiera vicina all’abitazione, per escludere il compimento di un eventuale gesto estremo da parte dell’uomo.

Alle ore 17:30 odierne, sotto il coordinamento della Prefettura di Siracusa, si è svolta una cabina di regia nell’ambito della quale è stato incrementato il dispositivo di ricerca già in atto composto oltre che dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco, anche dall’Arma dei Carabinieri, dalla Capitaneria di Porto e da squadre della Protezione civile comunale e regionale, coadiuvate anche da unità cinofile al fine di perlustrare il territorio urbano limitrofo all’abitazione.

In corso la ricognizione, a cura del S.U.E.S.118, presso i Pronto Soccorso della provincia di eventuali ricoverati non identificati con le fattezze del sig. Santorino.

Chiunque abbia visto una persona alta circa 1 metro e 70, dalla corporatura esile, con occhi e capelli castani con diversi tatuaggi – uno dei quali sulla nuca che raffigura la lettera “N” – o possa fornire informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine al numero unico di emergenza 112. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi fondamentale.

Il Prefetto di Siracusa esprime tutta la propria vicinanza e solidarietà ai familiari della persona scomparsa, assicurando il consueto massimo impegno da parte delle istituzioni coinvolte nelle ricerche.