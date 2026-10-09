Siracusa, avvistato uno zifio: è un cetaceo raro e difficile da vedere nel Mediterraneo

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Un incontro raro nelle acque di Siracusa. È stato avvistato uno zifio, nome scientifico Ziphius cavirostris, un cetaceo della famiglia degli Zifiidi considerato raro e sfuggente, soprattutto nel Mediterraneo.

Gli zifi adulti misurano in media circa 6 metri e maschi e femmine hanno dimensioni simili. È un dato che smentisce un’opinione diffusa, secondo cui le femmine sarebbero più grandi dei maschi, unico caso tra i cetacei con i denti.

Avvistarne uno non è semplice. Lo zifio vive lontano dalla costa ed è uno dei mammiferi capaci di immergersi più in profondità, restando a lungo sott’acqua. Per questo si fa vedere raramente in superficie.