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Siracusa, avvistato uno zifio: è un cetaceo raro e difficile da vedere nel Mediterraneo

di Oriana Gionfriddo ·
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zifio, nome scientifico Ziphius cavirostris

Un incontro raro nelle acque di Siracusa. È stato avvistato uno zifio, nome scientifico Ziphius cavirostris, un cetaceo della famiglia degli Zifiidi considerato raro e sfuggente, soprattutto nel Mediterraneo.

Gli zifi adulti misurano in media circa 6 metri e maschi e femmine hanno dimensioni simili. È un dato che smentisce un’opinione diffusa, secondo cui le femmine sarebbero più grandi dei maschi, unico caso tra i cetacei con i denti.

Avvistarne uno non è semplice. Lo zifio vive lontano dalla costa ed è uno dei mammiferi capaci di immergersi più in profondità, restando a lungo sott’acqua. Per questo si fa vedere raramente in superficie.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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