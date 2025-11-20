Siracusa, bagni pubblici a privati: il Consiglio comunale approva l’atto d’indirizzo, poi cade il numero legale sul trasporto urbano

Affidare i servizi igienici pubblici a un ente terzo. L’atto di indirizzo politico-amministrativo proposto dalla seconda commissione consiliare (che si occupa di cultura, spettacolo, turismo, scuola, politiche giovanili, servizi sociali, pari opportunità, immigrazione e regolamenti di competenza) è stato approvato all’unanimità in Consiglio comunale. Tutti d’accordo ieri sera al quarto piano di Palazzo Vermexio: i bagni di proprietà del Comune devono essere recuperati, rendendoli decorosi e mettendoli a disposizione (a pagamento) di residenti e turisti. Sono numerosi infatti quelli chiusi da tempo perché inagibili o vandalizzati.

“Ringrazio tutti i colleghi presenti in aula – dice il consigliere comunale Gianni Boscarino, presidente della seconda commissione consiliare – per aver votato a favore di questo atto di indirizzo. L’Amministrazione comunale – prosegue Boscarino – gestisce direttamente i bagni pubblici e questo comporta oneri organizzativi e finanziari non sostenibili a lungo termine per Palazzo Vermexio. Occorre dunque cederne la conduzione, secondo modalità da definire attraverso un avviso pubblico, ad un ente terzo che possa prendersene cura, eseguendo a proprie spese i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così da adeguarli alle vigenti normative edilizie e sanitarie, assicurando decoro e pulizia. Sarà compito del gestore – sottolinea – garantire un’apertura in fasce orarie estese, specie nel periodo primaverile e in quello estivo quando Siracusa viene invasa da centinaia di migliaia di turisti. Chiediamo inoltre che l’avviso preveda che l’azienda vincitrice impieghi, ove possibile, soggetti svantaggiati. Il Comune dovrà monitorare l’andamento del servizio con feedback periodici e controlli a campione”.

L’atto di indirizzo della seconda commissione è nato da un ordine del giorno dei consiglieri Conci Carbone e Paolo Cavallaro, “fatto proprio da tutti i colleghi che compongono la commissione e che – chiosa Boscarino – ringrazio per il lavoro svolto”. E proprio Cavallaro si associa: “un modo per porre Siracusa agli stessi livelli delle più importanti città turistiche del mondo. Finalmente potremo avere servizi igienici decorosi, accessibili ai diversamente abili, consegnando ai turisti una migliore immagine in termini di accoglienza e di efficienza”.

Alla fine però in aula è caduto nuovamente il numero legale, su uno dei punti più importanti dell’azione amministrativa, quello relativo alla scelta del tipo di gestione del servizio di trasporto urbano per i prossimi nove anni. Dopo avere chiesto e ottenuto il parere favorevole del Segretario Generale sull’emendabilità della proposta e della relazione allegata, “ci siamo trovati dinanzi ad una farsa, cioè ad una proposta blindata in quanto basata su documenti già esitati favorevolmente dall’Autorità di regolazione dei trasporti – sottolineano i consiglieri di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano –. L’intento di Fratelli d’Italia è stato sempre quella di migliorare il servizio, di incentivarne l’utilizzo, di renderlo più vicino alle esigenze e alle aspettative dei cittadini. Eppure, come avvenuto per altre proposte, c’è sempre la scusante della fretta e della perdita dei finanziamenti, che impedisce la condivisione e il confronto. Perché la proposta viene portata in aula soltanto a novembre e non ad inizio anno? Perché il quadro riepilogativo generale del nuovo servizio e il piano tariffario non sono stati sottoposti prima alle commissioni e ai consiglieri piuttosto che all’ART, rendendoli quindi non emendabili? Perché accendere lo scontro politico piuttosto che ricercare la condivisione su uno dei più importanti servizi pubblici della città? È un metodo, quello impositivo, che non piace a noi di Fratelli d’Italia, ma probabilmente anche a tanti della maggioranza che hanno scelto di far cadere il numero per sottolineare la loro indispensabilità, per logiche muscolari che vanno a danno soltanto dei cittadini. E così ci troviamo pareri non favorevoli sull’istituzione della tratta Ognina-Fontane Bianche-Cassibile-Spinagallo, e viceversa, e persino sugli emendamenti volti a rendere gratuite le corse ai minorenni, oppure su quello volto a rendere giornaliera, e non stagionale, la navetta Von Platen-Ortigia; emendamenti che domani saranno certamente bocciati per la mancanza di coraggio dell’organo politico collegiale a cui la legge ha assegnato il compito di decidere sul servizio di trasporto urbano, perché le scelte le deve fare la politica e non i tecnici. Da una parte si parla tanto di mobilità e poi si lasciano a piedi i cittadini delle zone periferiche e si limitano le corse più incentivanti soltanto al periodo stagionale. Oggi, intanto, continuerà la farsa che porterà all’approvazione del pacchetto blindato sul nuovo servizio di trasporto urbano, certamente migliorato rispetto a quello di prima, inesistente, ma che nasce con il peccato originale della mancata condivisione, con chi voleva partecipare per migliorarlo con proposte serie e rispondenti ad esigenze del territorio, certamente non per fare dannoso ostruzionismo”.