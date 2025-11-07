Siracusa, bagni pubblici: approvato l’atto di indirizzo per la gestione esternalizzata dopo la ristrutturazione

La IV Commissione consiliare permanente del Comune di Siracusa — competente per materia su personale, polizia urbana, viabilità, protezione civile, sport e tempo libero — ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo volto a sostenere la linea strategica dell’Amministrazione comunale sulla riqualificazione e gestione dei bagni pubblici.

Durante la seduta del 30 ottobre 2025, la Commissione ha preso atto della volontà dell’Amministrazione, rappresentata dal Geom. Nunzio Marino e dall’assessore Daniela Vasquez, di procedere alla ristrutturazione integrale dei servizi igienici comunali e di affidarli successivamente a soggetti esterni — operatori economici o cooperative sociali — mediante procedure ad evidenza pubblica.

L’atto di indirizzo approvato invita gli uffici competenti a predisporre un regolamento o schema di convenzione che disciplini modalità di affidamento, obblighi manutentivi, standard minimi di pulizia e accessibilità, nonché strumenti di controllo della qualità del servizio.

È inoltre prevista la possibilità di introdurre agevolazioni o punteggi premianti per imprese giovanili e cooperative sociali locali, in un’ottica di inclusione e valorizzazione del territorio.

“Si tratta di un segnale importante di coesione e pragmatismo — ha dichiarato il presidente della IV Commissione, Ivan Scimonelli —. Restituire decoro ai bagni pubblici non è solo una questione di igiene, ma di civiltà urbana e di accoglienza turistica. La gestione esternalizzata consentirà un servizio continuo, efficiente e sostenibile nel tempo.”

La deliberazione è stata votata all’unanimità dai componenti della Commissione, a testimonianza di una piena condivisione politica e istituzionale su un tema che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine della città.