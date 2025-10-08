Siracusa, bagni pubblici nel degrado. Pantano: “non è giusto spendere soldi per vederli sempre vandalizzati”

“I bagni pubblici vengono vandalizzati troppo spesso, motivo per cui quelli del Molo Sant’Antonio sono nuovamente chiusi”. Così l’assessore Enzo Pantano replica al servizio di denuncia sulle condizioni dei servizi igienici cittadini pubblicato da SiracusaNews.

Pantano spiega che l’amministrazione ha più volte tentato di mantenere operativi i bagni pubblici del molo: “Abbiamo effettuato diversi interventi per riattivarli. Lunedì scorso siamo riusciti a riaprire il bagno degli uomini, mentre quello delle donne è ancora fuori uso per un guasto meccanico. La ditta incaricata ha già ordinato il pezzo di ricambio e, non appena arriverà, provvederemo a ripristinare entrambi.”

Ma il problema principale, sottolinea l’assessore, resta il vandalismo ripetuto: “Qualcuno ha trovato il modo di forzare gli ingressi. Dentro abbiamo trovato di tutto: tende, coperte e perfino un materasso. C’è chi li utilizza come se fossero una casetta.”

Per questo motivo, spiega Pantano, l’amministrazione sta valutando di affidare la gestione dei bagni pubblici e dei parcheggi ad aziende private, al fine di garantirne il decoro e la funzionalità. “Il Comune può fronteggiare uno o due episodi di vandalismo, ma quando diventano tre ogni settimana diventa insostenibile. Ogni volta si svuotano i capitoli di bilancio destinati alla manutenzione ordinaria, e tutto diventa straordinario e quindi più costoso.”

La situazione non riguarda solo il Molo Sant’Antonio. Anche i bagni dello skate park di Fontane Bianche sono stati chiusi dopo ripetuti danneggiamenti.

“Li abbiamo sistemati tre volte e ogni volta venivano nuovamente vandalizzati. Spendere 30 mila euro per vederli distrutti in pochi giorni non ha senso. – dice Pantano – Finché non troveremo una soluzione definitiva — come la sorveglianza o la custodia affidata a un soggetto esterno — resteranno chiusi. Aprirli oggi significherebbe richiuderli dopo una settimana.”

Una decisione amara ma, conclude Pantano, necessaria per tutelare il patrimonio pubblico e indirizzare le risorse verso interventi duraturi e sostenibili.