Siracusa, bagni pubblici tra degrado e chiusure: dai Villini al Molo Sant’Antonio

Tra sanitari distrutti, porte divelte e cattivi odori, lo stato dei bagni pubblici a Siracusa non è al meglio. Ai Villini i servizi igienici si presentano vandalizzati, con sanitari distrutti e una perdita idrica che peggiora ulteriormente le condizioni. Peggio ancora al Molo Sant’Antonio, dove i bagni autopulenti sono chiusi: un paradosso, considerando che erano stati riaperti il 3 agosto 2025 dopo anni di inattività dovuti proprio a danneggiamenti e malfunzionamenti.

Non va meglio alla Villetta Aretusa, dove nel bagno femminile la porta è staccata e l’ambiente è segnato da degrado e cattivo odore, mentre quello maschile resta chiuso. Situazione critica anche in via Trento, accanto all’Antico Mercato, in pieno centro storico: i rubinetti sono senz’acqua e l’odore è insopportabile.

Una condizione che, tra incuria e mancanza di manutenzione, rischia di trasformarsi in un biglietto da visita negativo per cittadini e turisti.