Siracusa, bancarotta clinica Villa Rizzo. La difesa di Liuzza: “impugneremo la sentenza di condanna”

“La difesa del ragioniere Liuzza impugnerà la sentenza di condanna, una volta che saranno depositate le relative motivazioni, nella certezza che le successive fasi processuali dimostreranno l’innocenza del Liuzza”. L’avvocato Giovanni Grasso, difensore del ragioniere Giuseppe Liuzza, interviene così a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 15 gennaio scorso che ha condannato l’amministratore unico a 5 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta legato al fallimento della clinica Villa Rizzo di Siracusa.

“L’intero impianto accusatorio “originario”, ossia i capi di imputazione per i quali il ragioniere Liuzza era stato rinviato a giudizio, non ha trovato alcuna conferma all’esito del dibattimento – sottolinea il legale – in particolare, i rapporti tra Nuova Clinica Villa Rizzo e TD Medical, oggetto di uno specifico addebito ma anche di una certa attenzione da parte della stampa, sono risultati privi di rilievo penale, tanto che il Pm aveva chiesto sentenza di assoluzione, e il Tribunale ha assolto il Liuzza perché il fatto non sussiste. La sentenza di condanna riguarda esclusivamente capi di imputazione frutto di investigazioni suppletive, condotte – in epoca successiva al rinvio a giudizio – da un Pm diverso da quello che aveva avviato le indagini e richiesto il fallimento della società Nuova Clinica Villa Rizzo”.

Il Tribunale ha disposto nei confronti di Liuzza anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’inabilitazione all’esercizio di attività imprenditoriali per cinque anni. Sono stati invece assolti tutti gli altri imputati, così come la società TD Medical, per i quali la stessa Procura aveva sollecitato il proscioglimento.

La difesa, però, non nasconde il proprio stupore per la decisione del Tribunale che, nel condannare il ragioniere Liuzza per i reati frutto di contestazione suppletiva, ha “inspiegabilmente

disatteso le conclusioni dei periti nominati dallo stesso Tribunale, i quali avevano escluso tanto la bancarotta documentale quanto la bancarotta patrimoniale contestate”.