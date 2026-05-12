Siracusa, Bandiera all’assemblea della Federazione scuola paritarie: “parte integrante del nostro sistema scolastico”

Il vice sindaco e assessore all’Istruzione, Edy Bandiera, ha partecipato ieri all’assemblea provinciale della Fism, la federazione che riunisce le scuole paritarie.

“Un momento importante di confronto con dirigenti, docenti e gestori che ogni giorno costruiscono futuro attraverso l’educazione. Le scuole paritarie sono parte integrante del nostro sistema scolastico, garantiscono scelta alle famiglie, pluralità nell’istruzione, prossimità ai territori, attenzione alla persona – le parole di Bandiera -. ​Un plauso particolare al presidente regionale, Dario Cangialosi, e al presidente provinciale, Massimo Zappulla, per l’impegno, la visione e il lavoro di rete che portano avanti quotidianamente con competenza e tanta passione. ​Siracusa ha bisogno di una comunità educante forte, coesa, che tenga insieme scuole statali e paritarie, fondamentali punti cardine del sistema pubblico dell’istruzione. L’amministrazione comunale c’è e continuerà a collaborare per progetti comuni su formazione, cultura, legalità e orientamento”.