Siracusa, bandiere a mezz’asta in Municipio per Matteo Di Franca

Cronaca · Palazzo Vermexio

Bandiere a mezz’asta per tutta la giornata di oggi a Palazzo Vermexio, sede del Municipio di Siracusa, in segno di lutto per Matteo Di Franca. Lo ha deciso stamattina, una volta appresa la tragica notizia, il sindaco Francesco Italia. Di Franca, 23 anni, è deceduto ieri pomeriggio nel mare di contrada Isola, nella zona del Porto Grande. Il corpo, recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera dopo la segnalazione di alcuni bagnanti e diportisti, presentava profonde ferite compatibili con l’impatto con l’elica di un’imbarcazione. La dinamica esatta è ancora al vaglio della Guardia Costiera e dell’autorità giudiziaria, che dovranno accertare eventuali responsabilità.

Da luglio dello scorso anno Di Franca era presidente della Consulta Comunale Giovanile di Siracusa e, nell’ambito dei rapporti con il mondo dell’associazionismo, collaborava con l’ufficio di Siracusa Città Educativa del Comune. Il sindaco Italia lo ha ricordato come “l’immagine vivente di una gioventù attiva per la crescita sociale delle nuove generazioni e per il bene comune”, sottolineando la sua “maturità” e la sua “passione civile rare per la sua età”.

“La tragica e improvvisa scomparsa di Matteo Di Franca lascia un vuoto immenso nella nostra comunità – le parole dell’assessore alle Politiche giovanili, Marco Zappulla -. Come ha già ricordato il sindaco, Matteo era uno dei volti più rappresentativi dell’impegno giovanile della nostra città. Un ragazzo che si è sempre distinto per intelligenza, intraprendenza e per la straordinaria capacità di mettersi al servizio di Siracusa. Aveva il raro dono di coinvolgere i giovani, di farli sentire parte di un progetto comune e di trasmettere entusiasmo, vivendo la partecipazione civica con passione autentica e con un profondo senso di responsabilità. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco negli anni di collaborazione con la Consulta Giovanile e con Giosef – Giovani Senza Frontiere, realtà che rappresentava con dedizione e competenza. In Matteo ho sempre trovato un giovane capace di trasformare le idee in progetti concreti, di costruire relazioni, di mettere insieme le persone e di guardare al futuro della nostra città con generosità e spirito di servizio. Oggi Siracusa perde non solo il presidente della Consulta Giovanile, ma un ragazzo che aveva scelto di dedicare il proprio tempo agli altri e che aveva ancora tanto da offrire alla sua comunità. È un dolore che colpisce tutti noi e che ci lascia profondamente sgomenti. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti i componenti della Consulta Giovanile rivolgo il mio più sincero e affettuoso abbraccio. Il ricordo di Matteo continuerà a vivere nei progetti che ha contribuito a costruire, nelle persone che ha incontrato e nell’esempio che lascia. Se il suo impegno saprà ispirare altre ragazze e altri ragazzi a mettersi al servizio della comunità con passione, responsabilità e generosità, sarà il modo più autentico e più bello per onorarne la memoria”.