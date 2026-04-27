Siracusa, Bando eventi culturali: cambia la scadenza per la presentazione delle istanze

Con una del delibera del dirigente del settore Cultura e turismo, pubblicata stamattina (27 aprile), cambiano i tempi di scadenza previsti per la presentazione delle istanze relative al bando per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a organizzare per l’Ente eventi artistico-culturali.

​Nell’atto iniziale del 20 aprile, era stato deciso di dare come termine di scadenza il 30 aprile ma, dopo una valutazione più attenta, è stato stabilito di lasciare il bando aperto per tutto l’anno. Di conseguentemente, chi vuole aderire alla manifestazione di interesse e proporre al Comune l’organizzazione di eventi, per presentare l’istanza ha tempo fino a 30 giorni prima della data in cui su svolgerà l’iniziativa.

​Le richieste devono pervenire esclusivamente via Pec all’indirizzo: politicheculturali@comune.siracusa.legalmail.it specificando se si tratta di “Proposta evento estate/autunno 2026” o “Proposta evento Natale 2026”, abbracciando, in questo secondo caso, l’intero periodo fino al 7 gennaio del 2027.

​L’obiettivo è di realizzare un articolato programma di eventi per potenziare l’offerta culturale e turistica a Siracusa. Le iniziative dovranno promuovere le specificità che rendono peculiare e irripetibile tutto il territorio, dal centro storico alle aree periferiche, alle frazioni di Cassibile e Belvedere. Il proposito, infatti, non è solo di creare momenti di intrattenimento ma anche di favorire la conoscenza e la socializzazione.