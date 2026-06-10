Siracusa, bando “Sport e Periferie 2026”: il consigliere De Simone chiede di inserire il Campo Scuola Pippo Di Natale

Il Consigliere Comunale Damiano De Simone chiede al Sindaco, con delega allo Sport ad interim e al Capo di Gabinetto Giuseppe Gibilisco, di inserire il progetto di rigenerazione del Campo Scuola “Pippo Di Natale” tra le candidature al Bando “Sport e Periferie” 2026.

Come attestato dal RUP incaricato, su istanza dello stesso De Simone, il Comune è già in possesso del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per un totale di 2 milioni di euro, elaborati redatti dai tecnici interni, visti di Soprintendenza e CONI acquisiti, intervento già inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche (OO.PP.). Per l’approvazione manca solo la verifica prevista dal Codice dei Contratti.

“La delega è del Sindaco, il braccio è Gibilisco ma l’inserimento è una scelta politica” dichiara De Simone. “Tecnicamente il progetto è pronto. Non ci sono impedimenti, solo la verifica di legge. Gli uffici possono farla nei tempi del bando se c’è volontà politica”.

De Simone esprime “vicinanza ai fruitori del Campo Scuola e alle associazioni sportive che qui svolgono un ruolo sociale ed educativo fondamentale per centinaia di giovani, presidio concreto contro la povertà educativa e disagio. Escludere questo intervento penalizza loro e le attività di inclusione sociale e opportunità in ambito sportivo”.

“Chiedo, quindi, un atto di responsabilità” conclude. “Si dia mandato immediato agli uffici per la verifica e si candidi il progetto. I requisiti ci sono, le risorse le garantisce lo Stato, i tempi lo consentono. Perdere questa opportunità per inerzia non sarebbe da esempio per la città”.