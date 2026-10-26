Siracusa, Barbone (FI) chiede provvedimenti per la mancata pubblicazione di una determina

Politica · Palazzo Vermexio

“Ci sono i bei discorsi, le parole ricercate, gli impegni solenni assunti verbalmente e poi ci sono i fatti“. La consigliera comunale di Forza Italia a Siracusa, Alessandra Barbone, torna sulla vicenda dell’affidamento diretto di un incarico a un ingegnere e chiede chiarimenti sui provvedimenti eventualmente adottati nei confronti dei funzionari comunali per la mancata pubblicazione della determina dirigenziale.

Al centro della nota della consigliera di Forza Italia c’è una determina del dicembre 2025, relativa all’affidamento diretto dell’incarico. Barbone afferma di essere ancora in attesa di conoscere se siano stati adottati provvedimenti nei confronti dei funzionari comunali che, secondo quanto denunciato, si sarebbero resi responsabili della mancata pubblicazione dell’atto nella sezione Amministrazione trasparente.

La consigliera richiama una nota ufficiale del 29 giugno 2026 della responsabile comunale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo la quale la pubblicazione del provvedimento, nonostante fosse stato adottato nel dicembre precedente, non risultava ancora avvenuta.

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“Come attestato dalla Responsabile comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con nota ufficiale del 29 giugno 2026, la pubblicazione di un provvedimento così delicato come un affidamento diretto, adottato nel lontano dicembre, a distanza di tanti mesi non era ancora inspiegabilmente avvenuta“, scrive Barbone.

La consigliera richiama gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 33 del 2013, sostenendo che il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione possa comportare conseguenze sulla responsabilità dirigenziale, sulla valutazione della performance individuale e sul trattamento economico accessorio.

Nella nota, la consigliera forzista evidenzia anche la possibile rilevanza disciplinare della mancata pubblicazione e richiama le disposizioni relative alla decurtazione dell’indennità di risultato.

“Di conseguenza – afferma – , se la pubblicazione spettava al dirigente o al suo settore, il ritardo ingiustificato deve incidere sulla valutazione annuale e sul trattamento economico accessorio“.

Da qui la domanda rivolta all’amministrazione: “il cittadino che commette un errore viene colpito in maniera inesorabile – scrive ancora la Barbone -. Mi chiedo se lo stesso metro di valutazione sia stato adottato in questo caso nei confronti dei dirigenti del Comune”.

Un secondo punto riguarda la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, con la quale era stata prevista la trasmissione della mozione stessa, della determina n. 6806/2025 e degli atti istruttori correlati alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e all’Autorità nazionale anticorruzione, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Barbone chiede di conoscere chi abbia aggiunto una successiva lettera, dopo il voto del Consiglio, e perché il contenuto non sia stato comunicato all’assemblea cittadina. La consigliera paragona quanto accaduto a una partita di calcio: “come se in una partita di calcio, dopo il fischio finale dell’arbitro, qualcuno, senza avvisare nessuno, ritorni in campo e segni un gol a porta libera“.

Un’immagine utilizzata per contestare quello che considera un comportamento non conforme alla trasparenza e alla correttezza istituzionale. “Questo non è certamente un comportamento ispirato alla trasparenza – aggiunge – e nutro forti dubbi che sia anche conforme a correttezza istituzionale“.

La nota si conclude con una richiesta all’amministrazione affinché gli impegni sulla trasparenza e sul rispetto delle norme siano tradotti in atti concreti. “Si dimostri, con i fatti – conclude la Barbone -, che trasparenza e rispetto delle norme non restino impegni verbali ma siano rispettati e tradotti in provvedimenti concreti”.