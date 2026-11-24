Politica · consiglio comunale

“Sei giorni fa il gruppo Insieme votava per mandare a casa Francesco Italia, oggi festeggia una vicepresidenza ottenuta con il sostegno delle forze che governano la città. Cosa è cambiato in sei giorni? Il sindaco è sempre lo stesso, i problemi dei cittadini anche. L’unica novità è una poltrona” . Lo dichiara Alessandra Barbone, coordinatrice cittadina di Forza Italia.

“Forza Italia ha sostenuto compatta la candidatura di Paolo Romano, dimostrando che per noi la parola data ha ancora un valore. Altri hanno offerto alla città l’ennesimo spettacolo di trasformismo politico. Non meno grave è stato l’atteggiamento del Partito Democratico, che ha preferito abbandonare l’aula anziché contribuire a mantenere compatto il fronte delle opposizioni, facendo di fatto il gioco di Italia e di Grande Sicilia . Evidentemente, per qualcuno, la volontà di costruire un’alternativa a questa amministrazione dura soltanto il tempo di una dichiarazione alla stampa – sottolinea -. Grande Sicilia abbia almeno il pudore di non parlare più di unità del centrodestra mentre lavora per consolidare l’amministrazione di un sindaco di Azione. Non si può stare con il centrodestra quando fa comodo e con Italia quando ci sono incarichi da assegnare. A Palazzo Vermexio cambiano gli equilibri, cambiano le alleanze, cambiano le dichiarazioni, ma i problemi dei siracusani restano puntualmente irrisolti. Forza Italia non parteciperà a questo mercato delle poltrone. Insieme a Fratelli d’Italia continueremo a essere alternativi a questa amministrazione. Preferiamo rinunciare a un incarico piuttosto che rinunciare alla nostra dignità politica e tradire la fiducia degli elettori”