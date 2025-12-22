Siracusa, Barbone (FI): “Impegno annunciato ma la delibera di revoca non è stata ancora adottata”

“A distanza di quasi venti giorni dalla seduta del Consiglio comunale nn è stato ancora adottata la delibera di revoca dell’affidamento ed impegno alla Società Calafiore Engineering S.R.L. Come era stato annunciato in aula dal dirigente e dall’assessore all’Urbanistica”. La consigliera comunale di Forza Italia, Alessandra Barbone, torna a richiamare l’attenzione sulla vicenda relativa all’affidamento, da parte del Comune, dei lavori per la realizzazione di un approdo e di un hub in zona Maddalena, intervento di grande importanza per la mobilità cittadina e per lo sviluppo delle infrastrutture locali.

“Con apposita interrogazione scritta avevo chiesto che l’Amministrazione riferisse in aula in merito a una possibile revoca dell’affidamento, sollevando una questione di opportunità – aggiunge Barbone –. Nel corso della trattazione dell’argomento, a porte chiuse, mi era stato assicurato che sarebbe stata adottata una delibera di revoca, che ad oggi non risulta ancora emanata”.

Per Barbone e il partito di Forza Italia è fondamentale garantire trasparenza, correttezza e regolarità nella gestione dei procedimenti amministrativi, soprattutto quando si tratta di interventi che impattano direttamente sulla comunità. “Resto in attesa che l’Amministrazione dia seguito agli impegni annunciati in aula e proceda senza ulteriori ritardi alla pubblicazione della delibera di revoca – conclude la consigliera azzurra –. La città merita chiarezza e decisioni tempestive, soprattutto quando si parla di servizi essenziali come il trasporto pubblico e di opere strategiche per il territorio”.