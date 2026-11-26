Politica · Impianti sportivi

“Prendo atto con grande soddisfazione che finalmente si sta risolvendo un grave problema per il quale avevo più volte sollecitato una soluzione”. Così la consigliera comunale di Forza Italia, Alessandra Barbone, commenta l’approvazione dell’emendamento dedicato all’impiantistica natatoria cittadina.

“Le grandi tradizioni sportive di Siracusa devono rappresentare sempre un punto di riferimento per le scelte amministrative, a maggior ragione quando riguardano le nuove generazioni – prosegue la consigliera –. Questo emendamento nasce direttamente da un mio ordine del giorno, che feci trasformare in raccomandazione pur di agevolarne l’iter”.

“Ho sempre ritenuto che Siracusa, oltre alla piscina olimpionica – che pure necessita di essere rilanciata e valorizzata –, dovesse dotarsi di una vasca semi-olimpionica pienamente conforme ai requisiti dei regolamenti FIN e FINA. L’obiettivo è chiaro e concreto: sostenere i nostri giovani atleti e permettere alla città di ospitare competizioni ufficiali di nuoto anche nei periodi invernali, nel pieno rispetto degli standard federali”.