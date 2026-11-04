Siracusa, Barbone: “Pronto soccorso e liste d’attesa sono emergenze da affrontare”

Politica · Sanità

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Il sovraffollamento del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I e i tempi delle liste d’attesa sono le due principali criticità della sanità siracusana secondo Alessandra Barbone, consigliera comunale di Forza Italia, che richiama l’attenzione sulle difficoltà incontrate quotidianamente da pazienti e operatori sanitari.

“Il diritto alla salute non può dipendere dall’orario in cui ci si presenta in ospedale né dalla pazienza che un cittadino è costretto ad avere per una visita o un esame“, dichiara Barbone, indicando nel pronto soccorso e nelle attese per le prestazioni specialistiche due emergenze che richiedono risposte.

La consigliera riferisce di segnalazioni ricorrenti relative ad attese prolungate, pazienti sulle barelle nei corridoi, personale sotto pressione e reparti in difficoltà nel far fronte alla domanda di assistenza. Una situazione che, secondo Barbone, rischia di spingere alcuni cittadini a rinunciare alle cure o a rivolgersi a strutture fuori provincia.

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Pur riconoscendo gli interventi di riqualificazione degli spazi del pronto soccorso, la rappresentante di Forza Italia sottolinea che il miglioramento delle strutture deve essere accompagnato da un adeguato potenziamento degli organici. Tra le priorità indicate figurano l’assunzione e la valorizzazione di medici e infermieri, una gestione più efficace dei posti letto e dei tempi di ricovero, per ridurre la permanenza dei pazienti in pronto soccorso, e il rafforzamento della medicina territoriale.

In particolare, Barbone richiama la necessità di rendere pienamente operative guardie mediche, Case e Ospedali di comunità, così da intercettare i bisogni assistenziali meno complessi e alleggerire la pressione sulle strutture di emergenza.

Sul fronte delle liste d’attesa, la consigliera propone una maggiore trasparenza sui tempi di accesso alle prestazioni, il pieno utilizzo delle agende e del Centro unico di prenotazione, l’ampliamento degli orari dei servizi diagnostici e specialistici e un monitoraggio costante dei tempi in base alle priorità cliniche.

La proposta comprende anche l’avvio di un confronto stabile tra Asp, Comune, operatori sanitari, sindacati e associazioni, con la pubblicazione dei dati e verifiche periodiche sui risultati raggiunti.

“Del tema si occuperà la commissione istituita dal Consiglio comunale“, annuncia Barbone, che si impegna a promuovere un dialogo con la direzione dell’Asp e gli altri organi competenti, anche attraverso i riferimenti del proprio partito.

“Non servono polemiche né scaricabarile: servono responsabilità, programmazione e risultati misurabili. I siracusani si aspettano risposte, e noi abbiamo il dovere di darle“, conclude la consigliera.