Siracusa, barca a vela imbarca acqua: vigili del fuoco al lavoro per evitarne l’affondamento

La squadra dei vigili del fuoco di Priolo con personale specialista in soccorso acquatico è impegnata al porto piccolo di Siracusa per evitare l’affondamento di una imbarcazione a vela di 14 metri che a causa delle forti mareggiate è stata danneggiata e sta imbarcando acqua.

Le due persone a bordo sono state portate a terra. I Vigili del fuoco stanno operando con pompe idrovore alimentate da gruppo elettrogeno per aspirare l’acqua e permettere alla barca di continuare a galleggiare fino alla riparazione delle falle a cura di personale specializzato chiamato dai proprietari.