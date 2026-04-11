Siracusa, barcone abbandonato a Torre Ognina: segnalazione di Lamba Doria

L’Associazione Culturale Lamba Doria di Siracusa segnala la presenza di un barcone di grosse dimensioni, utilizzato presumibilmente per lo sbarco di immigrati clandestini che purtroppo da anni fa bella mostra pieno di rifiuti lungo la costa siracusana, esattamente vicino a Torre Ognina.

Il sito di Torre Ognina in prossimità di Fontane Bianche, di interesse storico archeologico e naturalistico oltre alla torre, usata per l’avvistamento nella lotta anticorsara in epoca spagnola, sono visibili lungo la costa delle vasche circolari e delle fornaci, ma nel contesto stanno sorgendo tante discariche di materiale di vario genere, considerati rifiuti speciali, facilmente smaltiti per il facile accesso alla zona.