Siracusa, barriere architettoniche: il Comune chiede ai cittadini di segnalare criticità

Attualità · Questionario

Il Comune di Siracusa chiama cittadini, associazioni e portatori di interesse a contribuire alla redazione del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, attraverso un questionario dedicato alle criticità presenti sul territorio comunale.

L’obiettivo del sondaggio è raccogliere direttamente da chi vive la città segnalazioni e osservazioni sugli ostacoli che limitano l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici e dei servizi.

Le informazioni raccolte saranno utilizzate nell’ambito della predisposizione del PEBA, lo strumento di pianificazione attraverso il quale vengono individuati gli interventi necessari per il progressivo superamento delle barriere architettoniche.

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Il coinvolgimento della cittadinanza servirà quindi a costruire una mappatura delle criticità esistenti e a fornire indicazioni utili per programmare gli interventi, partendo anche dall’esperienza quotidiana delle persone che incontrano maggiori difficoltà negli spostamenti e nell’accesso agli spazi della città. L’amministrazione invita alla partecipazione non soltanto i singoli cittadini, ma anche associazioni e soggetti interessati ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione.

Il questionario può essere compilato online attraverso il modulo predisposto dal Comune a questo link. Le segnalazioni raccolte confluiranno dunque nel lavoro di redazione del PEBA, con l’obiettivo di individuare le priorità e programmare gli interventi per rendere Siracusa progressivamente più accessibile e fruibile da tutti.