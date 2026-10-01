Siracusa, barriere architettoniche: il Comune lancia un sondaggio per le segnalazioni

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Un sondaggio per raccogliere segnalazioni e osservazioni sulle barriere architettoniche a Siracusa. È l’iniziativa del Comune, che invita cittadini, associazioni e tutti i soggetti interessati a partecipare.

I contributi raccolti serviranno a redigere il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È lo strumento di pianificazione che individua e programma gli interventi necessari per rendere gli spazi pubblici e i servizi più accessibili e fruibili da tutti.

Per il Comune la partecipazione dei cittadini è fondamentale per conoscere i problemi esistenti e costruire una città più inclusiva e accessibile.

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Il questionario si compila a questo link: https://forms.cloud.microsoft/e/Rb8dVB3nxz