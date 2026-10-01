Ultime News

Attualità online

Siracusa, barriere architettoniche: il Comune lancia un sondaggio per le segnalazioni

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
Disabili
Portrait of Asian young woman with disability reading book in library, student inclusivity concept

Un sondaggio per raccogliere segnalazioni e osservazioni sulle barriere architettoniche a Siracusa. È l’iniziativa del Comune, che invita cittadini, associazioni e tutti i soggetti interessati a partecipare.

I contributi raccolti serviranno a redigere il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È lo strumento di pianificazione che individua e programma gli interventi necessari per rendere gli spazi pubblici e i servizi più accessibili e fruibili da tutti.

Per il Comune la partecipazione dei cittadini è fondamentale per conoscere i problemi esistenti e costruire una città più inclusiva e accessibile.

Il questionario si compila a questo link: https://forms.cloud.microsoft/e/Rb8dVB3nxz

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche