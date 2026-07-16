Siracusa Basket e Libertas Livorno: nasce un ponte con la storia del basket italiano

Sport · Progetto Link

Unire la tradizione di una delle piazze più prestigiose della pallacanestro italiana con l’entusiasmo di una realtà giovane e in crescita. È questo l’obiettivo dell’accordo che lega la Siracusa Basket Academy alla Libertas Livorno 1947, con l’ingresso ufficiale della società aretusea nel Progetto LINK, la rete nazionale che riunisce club accomunati dalla volontà di investire sulla formazione dei giovani.

L’annuncio, diffuso attraverso i canali ufficiali della società siracusana, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita della Siracusa Basket Academy, nata con l’obiettivo di costruire un modello sportivo incentrato sulla formazione tecnica e umana degli atleti, sull’aggiornamento continuo degli allenatori e sulla creazione di collaborazioni con realtà di eccellenza del panorama cestistico nazionale.

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L’adesione al Progetto LINK consentirà ai giovani cestisti siracusani di confrontarsi con nuove metodologie di lavoro, partecipare ad allenamenti condivisi, clinic, stage, visite tecniche e momenti di formazione insieme alla storica società toscana.

Fondata nel 1947, la Libertas Livorno rappresenta infatti uno dei nomi più prestigiosi della pallacanestro italiana, con una lunga tradizione che oggi si sviluppa attraverso prima squadra, settore giovanile, basket femminile, baskin e Academy, mantenendo al centro valori come passione, disciplina, inclusione e lealtà.

Grande soddisfazione è stata espressa dal responsabile tecnico della Siracusa Basket Academy, Peppe Bonaiuto. “Abbiamo avviato questa importante collaborazione con Livorno, società storica del panorama cestistico nazionale – ha detto -. Per i nostri ragazzi sarà un’occasione straordinaria per crescere sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto umano, confrontandosi con metodologie di lavoro differenti e con nuovi stimoli. Anche per il nostro staff tecnico sarà un’opportunità importante di aggiornamento e confronto con professionisti di grande esperienza“.

Sulla portata strategica dell’accordo interviene anche il direttore generale della Siracusa Basket Academy, Daniele Calvo, che sottolinea come la partnership vada ben oltre il semplice aspetto sportivo. “Questo ingresso nel Progetto LINK rappresenta molto più di una semplice sinergia sportiva: è un ponte ideale che unisce due piazze straordinarie, diverse per storia ma identiche per passione e valori. Quando abbiamo valutato questa opportunità con la Libertas Livorno, il nostro primo pensiero è andato immediatamente alle nostre Academy e ai nostri giovani. Vogliamo che i nostri atleti e i nostri staff abbiano l’opportunità di confrontarsi, di contaminarsi e di crescere, attingendo da una cultura cestistica d’eccellenza come quella livornese“.

La collaborazione interesserà diversi ambiti, dalla formazione tecnica allo scambio di metodologie per gli allenatori, passando per eventi congiunti, attività di team building e opportunità di sviluppo anche sotto il profilo organizzativo. “Per la ASD Siracusa Basket – ha aggiunto il DG – questo accordo è una conferma della bontà del percorso intrapreso e un pilastro fondamentale per strutturare un futuro ambizioso, dove la crescita dei ragazzi rimane il nostro unico, vero canestro“.

Nei prossimi giorni la partnership sarà ufficializzata anche sul territorio siracusano con la visita dell’amministratore delegato della Libertas Livorno, Ferencz Bartocci, e del direttore sportivo Ezio Giusti, che incontreranno la presidente della Siracusa Basket Academy, Elisabetta Caracò, per il tradizionale scambio dei gagliardetti.

Un momento simbolico che sancirà l’inizio di un percorso condiviso tra due realtà accomunate dalla stessa visione. “Livorno respira pallacanestro da generazioni – ricorda la società aretusea -; Siracusa sta costruendo un polo di attrazione e sviluppo sportivo di riferimento. Questa sinergia non è solo tecnica, ma culturale. Unire la Sicilia e la Toscana sotto lo stesso spicchio di passione significa mostrare ai ragazzi che la pallacanestro abbatte le distanze geografiche e unisce le storie“.

L’obiettivo dichiarato è trasformare il gemellaggio in opportunità concrete per il settore giovanile. Il progetto, infatti, nelle intenzioni del Siracusa Basket non deve rimanere un pezzo di carta firmato tra i “grandi”, ma tradursi in esperienze reali per i ragazzi con scambi, tornei, allenamenti condivisi e un confronto continuo con una scuola cestistica di altissimo livello. “Collaborare con una realtà strutturata come la Libertas Livorno – conclude Calvo – certifica la serietà del progetto Siracusa Basket Academy ed è un messaggio importante per il territorio, le istituzioni e gli sponsor. Stiamo costruendo qualcosa che ha un respiro nazionale“.